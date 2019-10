Esporte Ney Franco aprova divisão meio a meio do Serra para Goiás x Flamengo Treinador esmeraldino acredita que, se não fosse a presença dos rubro-negros, público ficaria em cerca de 16 mil

A divisão meio a meio de torcidas na partida entre Goiás e Flamengo, na noite desta quinta-feira (31), gerou insatisfação de muitos alviverdes, entre torcedores e até mesmo jogadores, como Michael, mas não incomodou o técnico Ney Franco. Ao contrário, o comandante vê como positiva a possibilidade de contar com grande público no maior palco do futebol goiano. O Serra ...