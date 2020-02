Esporte Ney Franco analisa rival e diz que Goiás evoluiu para ‘jogo do ano’ Treinador diz ter acompanhado jogos do Sol de América, prevê dificuldades, mas acredita que evolução esmeraldina em relação ao jogo de ida aumenta confiança para virada na Sul-Americana

O intervalo de 14 dias entre o jogo da ida de Goiás e Sol de América na 1ª fase da Sul-Americana e o confronto desta terça-feira (25), foi bem aproveitado pelo clube esmeraldino, na avaliação do técnico Ney Franco. O treinador do time alviverde acredita que a equipe evoluiu no período, aumentou suas forças para virar a eliminatória e avançar de fase no torneio internacion...