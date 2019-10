Esporte Ney Franco alerta pontos fortes do Cuiabá e destaca importância da Copa Verde Treinador lembra que torneio regional é a oportunidade esmeraldina de garantir um título na temporada 2019, além de garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020

Após vencer a partida de ida por 1 a 0, na Serrinha, o Goiás volta a campo pelas semifinais da Copa Verde na noite de quarta-feira (23). A partir das 20h30 (horário de Brasília), duela com o Cuiabá, na Arena Pantanal. O técnico Ney Franco prega respeito ao adversário e destaca a importância do confronto, que vale vaga na final do torneio regional. “A fala é de j...