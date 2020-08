Esporte Ney Franco agradece oportunidade e exalta feitos no Goiás Treinador esmeraldino relembra reações lideradas por ele nas duas passagens e o resgate do atacante Michael de uma lista de dispensas em 2018

Após seu desligamento do Goiás, o técnico Ney Franco publicou uma carta de agradecimento e despedida dos esmeraldinos. No texto, o treinador exaltou os profissionais com quem trabalhou no clube, destacou os feitos obtidos durante suas duas passagens e até revelou que ajudou a tirar Michael de uma lista de dispensas em 2018. Na noite de quinta-feira (20), a direto...