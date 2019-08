Esporte Ney Franco afirma que Goiás "ganhou moral" com empate diante do Bahia para próximo jogo em casa Equipe esmeraldina recebe o Internacional no próximo domingo (28), no Serra Dourada

O Goiás comemorou, e muito, o ponto conquistado diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, na tarde deste domingo (18), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter jogador com um jogador a mais desde os cinco minutos do primeiro tempo, a equipe enxergou o resultado como uma reação. Com seis desfalques em relação ao último jogo, contra o Vasco, o treinador teve d...