Esporte Ney Franco admite que Goiás não 'jogou nada' e pede voto de confiança Treinador esmeraldino ressaltou superioridade do Atlético-GO, mas acredita em recuperação da equipe e jogo mais equilibrado nas próximas fases do Campeonato Goiano

O técnico Ney Franco mostrou sua insatisfação com o desempenho da equipe no clássico diante do Atlético-GO em que o Goiás foi goleado, por 3 a 0, neste domingo (16), no Estádio Olímpico. O treinador, no entanto, pediu voto de confiança da torcida para recuperação da equipe e promete jogo mais equilibrado contra os atleticanos no futuro. "É início de temporada, dentro...