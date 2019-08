Esporte Ney Franco é regularizado e poderá estrear pelo Goiás no domingo Equipe esmeraldina enfrenta o Vasco, neste domingo (11), no Estádio Serra Dourada, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Após chegar a Goiânia nesta sexta-feira (9) e ser apresentado aos jogadores, e também à imprensa, Ney Franco foi regularizado e poderá estrear com a camisa alviverde neste domingo (11), contra o Vasco, no Serra Dourada, às 19 horas, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, que estava em Orlando, nos Estados Unidos, onde a família mora, chegou na cap...