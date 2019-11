Esporte Ney analisa Atlético-MG e destaca ‘etapas para cumprir’ no Goiás Apesar da proximidade com faixa de classificação à Libertadores, treinador garante time esmeraldino focado em um objetivo por vez. Primeiro é confirmar, matematicamente, a permanência

Dono da quinta melhor campanha do returno da Série A, com 63,6% de aproveitamento e 21 pontos conquistados em 33 disputados, o Goiás volta a campo na noite de quarta-feira (06), contra o Atlético-MG, às 20 horas, no Mineirão. Apesar da acentuada queda adversária, Ney Franco prega respeito e promete o time goiano bastante concentrado para o embate. “O jogo foi tr...