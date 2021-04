Esporte Newell’s Old Boys vê resultado justo após empate com o Atlético-GO Time argentino empatou sem gols com o Dragão na estreia da Copa Sul-Americana, em Goiânia

O Newell’s Old Boys acredita que o empate com o Atlético-GO foi um resultado justo. A igualdade sem gols entre as equipes ocorreu nesta terça-feira (20), na estreia dos times pelo Grupo F da Copa Sul-Americana. “Ambas as equipes criaram situações claras. No primeiro tempo faltou pouco para nós convertemos, no segundo tempo eles jogaram mais no nosso campo e nos ...