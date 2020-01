Esporte Nevoeiro pode ter causado acidente com helicóptero que matou Kobe Bryant; veja quem são as vítimas Astro do Los Angeles Lakers ia para jogo de basquete de sua filha; 9 pessoas morreram

O acidente de helicóptero que vitimou o astro do basquete Kobe Bryant, sua filha Gianna e outras sete pessoas, neste domingo, na Califórnia, ainda está na fase inicial de investigações. Mas informações preliminares divulgadas pela imprensa norte-americana garantem que as condições climáticas eram tão ruins que a polícia não operou com aeronaves pela manhã no condado d...