Esporte Neto vira dirigente e será 'ponte' entre jogadores e diretoria da Chapecoense O clube catarinense bancará alguns cursos para o ex-jogador se aprimorar na nova profissão

O ex-zagueiro Neto exercerá outra função no futebol. Após pendurar as chuteiras, ele será dirigente da Chapecoense em 2020. Apesar da sua atividade ainda não ter sido detalhada, Neto atuará como "ponte" entre jogadores e dirigentes. O clube catarinense bancará alguns cursos para o ex-jogador se aprimorar na nova profissão. Neto tem contrato com a Chapecoense até o final...