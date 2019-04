Esporte Neto Moura comemora semana livre, mas não vê vantagem Volante do Tigre espera Atlético forte no segundo duelo das semifinais, mesmo com rival jogando no meio de semana

Vila Nova e Atlético empataram em 1 a 1 no primeiro duelo das semifinais do Campeonato Goiano, deixando a decisão em aberto para o jogo de volta, no Estádio Antônio Accioly, no próximo domingo (7). Entre um jogo e outro, o Tigre vai ter um período de sete dias de descanso e preparação, ao contrário do seu adversário, que enfrenta o Santos, pela Copa do Brasil, nesta q...