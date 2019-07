Esporte Netinho Marques busca virada no fim e fatura ouro no taekwondo em Lima

O Brasil voltou a se destacar no taekwondo neste domingo (28), nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Edival Pontes, mais conhecido como Netinho Marques, brilhou ao conquistar a medalha de ouro com uma grande virada na final, diante do dominicano Bernardo Pie por 17 a 14, na categoria até 68kg. Com o resultado, o Brasil voltou ao primeiro lugar na modalidade,...