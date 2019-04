Esporte Neozelandês Evans vence etapa de Roma da Fórmula E e brasileiros são coadjuvantes Lucas Di Grassi terminou no sétimo posto e Felipe Massa abandonou a prova em razão de um problema no eixo de transmissão

Em uma corrida maluca, que contou com um acidente incomum no início que deixou a prova paralisada por 45 minutos e um embate eletrizante pela vitória no final, Mitch Evans venceu a etapa de Roma da Fórmula E neste sábado, assegurando seu primeiro triunfo nesta temporada. O piloto da Nova Zelândia travou um briga acirrada com André Lotterer. Ele abriu uma vantage...