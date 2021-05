Esporte Nenê perde pênalti, e São Paulo empata sem gols com Fluminense no Morumbi O time do argentino Hernán Crespo, embora tenha encerrado o jogo com mais posse de bola do que o Fluminense (71%), chegou pouco ao gol adversário (7 finalizações contra 11) e sofreu com os contra-ataques

Não houve vencedor no duelo de tricolores no estádio do Morumbi. Na noite de hoje (29), São Paulo e Fluminense mediram forças pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficaram no empate em 0 a 0. Ainda no primeiro tempo, o meia Nenê, do Tricolor das Laranjeiras, perdeu um pênalti no lance que poderia ter sido determinante para a vitória da equipe carioca. Atual campeã...