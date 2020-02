Esporte Nenê Hilário é dispensado pelo Atlanta Hawks um dia depois de megatroca na NBA Pivô brasileiro ainda não jogou na temporada 2019/2020 e agora tem futuro incerto na liga norte-americana de basquete

Não durou um dia a permanência do pivô Nenê Hilário no Atlanta Hawks, para onde foi transferido depois de ser envolvido em uma megatroca na NBA na quarta-feira. Em um breve comunicado em seu site oficial, a franquia da Geórgia anunciou a dispensa do brasileiro de 37 anos, que ainda não entrou em quadra na temporada 2019/2020 por estar lesionado e agora tem o futuro i...