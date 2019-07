Esporte Nenê faz 1º treino pelo Fluminense e Luciano, perto de dar adeus, se reapresenta Aos 37 anos de idade, Nenê rescindiu na última sexta-feira o contrato que tinha com o São Paulo e nesta segunda assinou um acordo para defender o Flu até o fim de 2020

Depois de ter sido oficialmente apresentado na noite de segunda-feira, no Maracanã, como mais novo reforço do Fluminense, o meia Nenê fez na tarde desta terça, no CT Pedro Antônio, no Rio, o seu primeiro treino como jogador do time carioca. A atividade também ficou marcada pela presença do atacante Luciano, que se reapresentou ao clube, mas está próximo de dar adeus à...