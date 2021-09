Esporte Nenê acerta retorno ao Vasco após rescindir com Fluminense Experiente jogador tinha contrato com o tricolor até o fim desta temporada, mas optou por solicitar seu desligamento

Após três anos, Nenê está de volta a São Januário. Depois de rescindir com o rival Fluminense nesta terça-feira (14), o meia de 40 anos acertou um vínculo com o Vasco até dezembro de 2022. O experiente jogador tinha contrato com o Tricolor até o fim desta temporada, mas optou por solicitar seu desligamento uma vez que vinha ficando no banco de reservas e desejava atuar ...