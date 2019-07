Esporte Nenê é oficializado pelo Flu e será apresentado à noite no Maracanã antes de jogo O atleta havia rescindido o seu compromisso com o São Paulo na última sexta-feira e chegou ao Rio nesta segunda para realizar exames médicos

O meia Nenê foi oficializado, no final da tarde desta segunda-feira, como novo reforço do Fluminense. Por meio de nota publicada em seu site, o clube confirmou que o jogador de 37 anos assinou contrato para defender a equipe carioca até o fim de 2020 e será apresentado como reforço já nesta noite, às 19 horas, no auditório do Maracanã, estádio onde o time comandado p...