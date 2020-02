Esporte Nem Pelé, nem Maradona! Argentino do Vila Nova fala de primo: ‘Messi é o melhor’ Emanuel Biancucchi tem passagens por Bahia, Vasco e Ceará. Meia admite não conseguir jogar 90 minutos, mas diz querer fazer história no Tigre

O meia Emanuel Biancucchi foi apresentado, na tarde desta quinta-feira (20), no Vila Nova. Primo de Messi, o argentino foi seguro ao afirmar que não pretende ficar na sombra do melhor jogador do mundo, apesar de ter orgulho do parentesco. “Somos primos-irmãos, minha mãe é irmã da mãe dele. Ele é um ano mais velho do que eu. Sou canhoto como ele, mas é só isso. Trabal...