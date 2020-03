Esporte Negociação entre meia e diretoria do Goiás se arrasta Representante de Léo Sena diz que jogador sai até o fim do ano. Diretoria ainda tenta renovar

Focado no presente, o meio-campista Léo Sena vê seu futuro como uma incógnita. O volante de 24 anos, que está em quarentena com a família em Ibiúna (SP), negocia renovação de contrato com o Goiás, mas sua permanência na equipe esmeraldina não está garantida. O vínculo atual do jogador é válido até o final deste ano, o que permite que, a partir de julho, ele possa assin...