Esporte Negociação de Thiago Mendes na França não beneficiará Goiás Apesar de ser clube formador, regulamento da FIFA não se aplica para transações entre clubes do mesmo país; jogador estava no Lille e foi vendido para o Lyon, ambos da França

O Lyon está próximo de anunciar a contratação do volante Thiago Mendes, que estava no rival, Lille. A transação foi concluída no valor de 25 milhões de euros (R$108 milhões). Apesar de ser clube formador do atleta, o Goiás não receberá nenhuma quantia em cima da venda do jogador. Isso porque o mecanismo de solidariedade no regulamento da FIFA se aplica apenas a tran...