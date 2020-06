Esporte NBA vota nesta quinta retomada da temporada com 22 times e na Disney Confrontos do pós-temporada começariam em agosto e a final da NBA poderia se estender até outubro

Paralisada há quase três meses, a principal liga de basquete do mundo vai decidir nesta quinta-feira (4) como concluirá a temporada 2019/2020. Em uma reunião com todos os donos de franquias, o comissário da NBA, Adam Silver, vai apresentar a proposta de retomar o campeonato com 22 times no complexo da Disney, nas proximidades de Orlando, na Flórida. A maior possibilidade é...