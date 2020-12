Esporte NBA suspenderá testes de maconha em antidoping na próxima temporada A decisão da principal liga de basquete do mundo acontece dois dias após a comissão da ONU retirar a maconha da lista de drogas perigosas

A NBA vai suspender os testes aleatórios contra maconha em exames antidoping na próxima temporada. A informação foi divulgada na sexta-feira (4) pelo jornalista Marc Stein, do The New York Times. De acordo com a publicação do jornalista no Twitter, a decisão acontece "devido às circunstâncias incomuns da pandemia". "Concordamos em suspender os testes aleatórios de mac...