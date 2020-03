Esporte NBA suspende temporada após Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para COVID-19 Mais cedo, o comissário da NBA, Adam Silver, já havia feito uma teleconferência com os proprietários das 30 franquias para decidir qual rumo tomar

A temporada da NBA está suspensa por tempo indeterminado. A decisão foi tomada nesta quarta-feira após o pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para COVID-19, o que já havia adiado poucas horas antes o jogo da sua equipe contra o Oklahoma City Thunder, na Chesapeake Energy Arena. "O resultado do teste (de Gobert) foi relatado pouco antes do jogo entre Utah ...