NBA revela adiamento da loteria do Draft e o 'Combine' por causa da pandemia

Há sete semanas sem uma partida disputada, por causa da pandemia do coronavírus, a NBA anunciou, nesta sexta-feira (1º de maio), o adiamento do NBA Draft Lottery 2020 e do NBA Draft Combine 2020, previstos para dias 19 e 22, respectivamente, em Chicago. A NBA deve anunciar em breve novas datas. A loteria do Draft não pode acontecer sem o fim da temporada, pois está d...