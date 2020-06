Esporte NBA revela 16 atletas infectados com o coronavírus, após realizar 302 testes Malcolm Brogdon, do Indiana Pacers, e três jogadores do Sacramento Kings (Buddy Hield, Jabari Parker e Alex Len) foram alguns dos atletas que revelaram terem sido diagnosticados com a Covid-19

Os testes aplicados na última terça-feira (23) em 302 jogadores da NBA revelaram 16 casos de coronavírus. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira (26), pela maior liga de basquete dos Estados Unidos, após revelação do canal ESPN. A temporada 2019/2020 da NBA será retomada com apenas 22 das 30 equipes que iniciaram o campeonato, com previsão de recomeçar em 31 de julho, n...