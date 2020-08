Esporte NBA presta homenagem após mortes de Chadwick e de ex-All-Star da liga Antes da partida entre Bucks e Magic, os jogadores e membros da comissão técnica ficaram em silêncio por menos de um minuto enquanto o telão mostrava as imagens de Boseman, Robinson e Olson

A NBA (a liga de basquete dos Estados Unidos) prestou homenagem, neste sábado (29), após as mortes do ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra, do ex-jogador da liga Cliff Robinson e do ex-treinador Lute Olson. Antes da partida entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic, os jogadores e membros da comissão técnica ficaram em silêncio por menos de um minuto enquanto o telã...