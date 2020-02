Esporte NBA faz homenagem e dá nome de Kobe Bryant a prêmio de MVP do All-Star Game Título de melhor jogador do Jogo das Estrelas não tinha nome definido e agora homenageia astro que o ganhou quatro vezes

O comissário da NBA, Adam Silver, anunciou neste sábado (15), antes do início do segundo dia do All-Star Weekend, que o prêmio de MVP do All-Star Game ganhou um nome e passará a se chamar "Kobe Bryant MVP", em homenagem ao ídolo do basquete, que morreu recentemente em acidente de helicóptero junto da sua filha Gianna e outras sete pessoas. Antes desta edição, ...