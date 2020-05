Esporte NBA confirma planos para retomar a temporada em julho no complexo da Disney O local possui uma infraestrutura que inclui nove campos e que acolhe vários eventos amadores e profissionais durante o ano

A NBA confirmou neste sábado (23) que está negociando com o grupo Walt Disney para retomar a temporada 2019/2020 no final de julho no ESPN Wide World of Sports Complex, um enorme complexo esportivo localizado no Walt Disney World Resort, em Bay Lake, perto de Orlando, na Flórida. O local possui uma infraestrutura que inclui nove campos e que acolhe vários eventos amadores e...