Esporte NBA anuncia times do All-Star com LeBron e Durant como capitães Evento será no próximo dia 7 de março, em Atlanta, nos Estados Unidos

A NBA anunciou nesta quinta-feira (18) que o evento All Star será no próximo dia 7 de março, em Atlanta, nos Estados Unidos. A decisão veio acompanhada de um fato inédito: esta será a primeira vez na história que as três competições —triplos, enterrada e habilidades— acontecerão no mesmo dia do jogo oficial. Os times já foram definidos e divulgados pela franquia. Com a ...