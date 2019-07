Esporte Navegador de coragem, Diogo Villarinho enfrenta águas calmas e turbulentas para chegar a Tóquio Nadador goiano busca vagas para Tóquio/2020. Quatro anos após cirurgia para retirada de tumor, atleta faz sua estreia em Jogos Pan-Americanos em Lima

Águas turbulentas ou calmas? O nadador Diogo Villarinho preferiu não fazer a escolha e o que já era rotina desde o início da carreira se intensificou a partir de 2017: a dedicação às provas de maratona aquática, em águas abertas, normalmente em mares, e às disputas fundas na piscina. No atual ciclo olímpico, ineditismo é mesmo com Diogo. No Pan de Lima, ele será e...