Esporte Naturalizado chinês, Elkeson estreia pela seleção e faz 2 gols nas Eliminatórias Ricardo Goulart, Alan, Aloísio e Fernandinho são outros brasileiros que iniciaram o processo de naturalização e poderão defender a China em breve

O atacante brasileiro Elkeson, ex-Vitória e Botafogo, iniciou nesta terça-feira de forma muito positiva a carreira como jogador da seleção da China. Após cumprir o processo de naturalização, adquirir os documentos do país e mudar o nome para Ai Kesen, ele estreou pela equipe em partida contra as Ilhas Maldivas, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, q...