Esporte Natanael volta ao time do Atlético-GO e valoriza briga por posição: 'tem de existir' Lateral esquerdo vê maior concorrência com boa fase de Igor Cariús

O Atlético-GO contratou dez jogadores e manteve a base da temporada passada (2020). Um dos jogadores que permaneceram no clube é o lateral esquerdo Natanael, de 30 anos. Após aguardar a renovação do empréstimo ( é jogador do Inter-RS - e do novo contrato com o Dragão, Natanael voltou ao time rubro-negro diante do Itumbiara, na tarde de domingo (4), na vitória p...