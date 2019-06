Esporte Natação do Brasil fatura mais 3 medalhas em etapa do Mare Nostrum

A natação brasileira fechou a etapa de Barcelona da Mare Nostrum, a última do evento em 2019, com a conquista de dez medalhas. Após faturar sete no sábado, o País subiu mais três vezes ao pódio neste domingo. Felipe Lima foi prata nos 50m peito, assim como Guilherme Guido nos 100m costas. Já Bruno Fratus ficou na terceira posição nos 50m livre. Na final dos 50m pe...