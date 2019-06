Esporte Natação brasileira conquista mais 4 medalhas na etapa de Canet do Mare Nostrum

A natação brasileira voltou a se destacar nesta quarta-feira, no segundo e último dia da etapa de Canet do circuito Mare Nostrum. Após faturar três medalhas na terça-feira, os representantes do País conquistaram duas pratas e dois bronzes, fechando o evento francês tendo ido sete vezes ao pódio. Jhennifer Conceição levou a prata na disputa dos 50 metros peito ao faz...