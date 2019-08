Esporte Natália Falavigna inspira revelações do tae kwon do e quer legado como gestora Ex-atleta trabalha desde 2017 na Confederação Brasileira de Tae kwon do, onde atualmente é a coordenadora técnica

O tae kwon do nacional vive o seu melhor momento neste ano. No Mundial da modalidade, em Manchester, na Inglaterra, a delegação conquistou cinco pódios, com duas medalhas de prata e três de bronze. Pouco mais de dois meses depois, o grupo subiu sete vezes ao pódio no Pan de Lima, no Peru, com dois ouros, duas pratas e três bronzes, superando a melhor participação até e...