Esporte Nas sete 'finais', Dragão precisa melhorar resultados do 1º turno Equipe rubro-negra tem quatro partidas fora de casa e três no Accioly para decidir acesso

O Atlético inicia fora de casa, nesta sexta-feira (1º/11), sequência de sete jogos nos quais definirá o acesso à Série A. A primeira partida do Dragão, na sequência, será em Ponta Grossa (PR), diante do Operário (PR), no Estádio Germano Kruger, às 20h30. Resumidamente, o time goiano faz quatro jogos fora - Operário/PR, CRB/AL, Oeste/SP e Brasil/RS - e três em Goiâni...