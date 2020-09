Esporte Nas redes sociais, torcedores do Goiás criticam diretoria após troca de técnico Em comentários, esmeraldinos preveem luta contra o rebaixamento, cobram contratações de reforços e defendem que Thiago Larghi não é culpado pelo desempenho da equipe

A torcida do Goiás não aprovou a mudança no comando técnico da equipe, após a demissão de Thiago Larghi e contratação de Enderson Moreira. Nas redes sociais, em comentários nas publicações feitas nas contas oficiais do clube e nas enquetes produzidas pelo POPULAR, torcedores do time alviverde disparam críticas contra a diretoria. “Diretoria antenada, já contratou o técnico pra Série B de 2021. Não conseguiu...