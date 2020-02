Esporte Nas graças da torcida, atacante Lucas Silva quer fazer mais no Vila Nova Jogador entrou em todas as partidas do Campeonato Goiano e tem se destacado na ponta direita do ataque. Ainda sem marcar gols, atleta se cobra para corresponder carinho de colorados

O atacante Lucas Silva tem entrado bem em todas as partidas do Vila Nova até aqui. Foram quatro jogos no Campeonato Goiano. Apesar de não ter marcado gols, o jogador vê evolução individual e coletiva no time, e, em breve, espera balançar as redes para corresponder ao carinho do torcedor. “Tive crescente nos últimos jogos. Entendo essa euforia da torcida, mas tem mu...