Esporte Napoli perde do Empoli e Juventus pode ser octa na Itália neste final de semana Com 81 pontos na tabela de classificação, a Juventus tem agora 18 a mais que o Napoli

A Juventus terá neste final de semana a sua primeira chance de garantir matematicamente a conquista de seu oitavo título consecutivo do Campeonato Italiano, o que será inédito entre as cinco maiores ligas nacionais da Europa. A oportunidade apareceu depois da derrota do Napoli, o segundo colocado, para o Empoli por 2 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira, pela 30.ª r...