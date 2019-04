Esporte Napoli goleia Roma por 4 a 1 e não desiste de brigar pelo título do Italiano Com o resultado, o Napoli soma 63 pontos, contra 78 da Juventus, a nove jogos do fim

As chances são mínimas, mas o Napoli não desiste de tentar se aproximar da Juventus. Neste domingo (31), o time de Nápoles foi à capital italiana e goleou a Roma, por 4 a 1, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o Napoli soma 63 pontos, contra 78 da Juventus, a nove jogos do fim. Já a Roma, sexta colocada, continua com 47 pontos e...