Esporte Nando desencanta, Vila bate Anápolis e entra na faixa de classificação Atacante marca primeiros gols na temporada e Tigre volta a vencer na temporada, no OBA vazio

No Onésio Brasileiro Alvarenga vazio - atendendo decisão governamental, por precaução devido a pandemia do coronavírus -, o Vila Nova voltou a vencer na temporada após quatro jogos. Bateu o Anápolis por 2 a 0, com gols de Nando, que desencantou em 2020. O triunfo afastou o Tigre da zona de rebaixamento e, de quebra, fez entrar na faixa de classificação, agora com 12 ...