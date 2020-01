Esporte Nando chega no Vila Nova, completa elenco e inicia pré-temporada Atacante foi o último reforço colorado a se apresentar na equipe goiana. Ele é a principal esperança de gols no Tigre para 2020

O elenco do Vila Nova está completo para sequência da pré-temporada, que teve início no dia 16 de dezembro de 2019. Nesta segunda-feira (6), o atacante Nando desembarcou em Goiânia, se apresentou no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e treinou à tarde com a equipe colorada no CT. Ele ainda fará exames e assinará contrato com o Tigre. Por causa da logística, conf...