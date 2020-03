Esporte Namorada de goleiro Jean é condenada a 116 anos de prisão por estelionato A condenação de Shay Victorio, em primeira instância, acontece porque ela teria lesado mais de 100 clientes

A influencer Shay Victorio, namorada do goleiro Jean, do Atlético-GO, foi condenada por estelionato pela justiça por não entregar mercadorias adquiridas pela web - à época, segundo ela, era sócia do ex-marido e do pai numa empresa varejista online. A condenação de Shay Victorio, em primeira instância, é de uma pena de 116 anos de reclusão, em regime fechado, e o pa...