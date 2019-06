Esporte Najila fala em ameaça de morte e diz que Neymar fez foto dela nua sem autorização As declarações foram dadas em entrevista ao SBT, que divulgou a íntegra da conversa com a mulher

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro e agressão, afirmou que sente medo de morrer por estar envolvida em uma polêmica com uma personalidade famosa e criticou atitudes do jogador durante os encontros realizados em Paris. As declarações foram dadas em entrevista ao SBT, que divulgou a íntegra da conversa com a mulher. Najila afirmou que estava com ...