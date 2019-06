Esporte Najila diz que Neymar estava drogado no dia do encontro do suposto estupro Em uma mensagem de dois minutos e três segundos de duração, modelo não altera a voz durante o áudio e reclama também de Neymar ter dito que ela teria armado tudo

O programa Cidade Alerta, da TV Record, divulgou nesta quinta-feira (6) uma mensagem de áudio de Najila Trindade supostamente enviada a Neymar após o jogador ter ido as redes sociais e rebatido a acusação de estupro. Na mensagem, a modelo sugere que o jogador estava drogado no momento do encontro. "Vou pedir um exame antidroga para saber se naquela data você não estava d...