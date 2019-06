Esporte Nadal volta a bater Thiem, fatura 12º troféu de Roland Garros e faz história Espanhol supera austríaco por 3 sets a 1 e se isola como o maior vencedor de um único Grand Slam

Com a sua segunda vitória seguida sobre o austríaco Dominic Thiem na final de Roland Garros, Rafael Nadal conquistou neste domingo o seu 12º título do tradicional torneio francês e fez história em Paris. Ao bater o rival por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1, o tenista espanhol se tornou o maior vencedor de um único Grand Slam, entre homens e mulheres, e...