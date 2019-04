Esporte Nadal vence no último adeus de Ferrer a Barcelona e avança às quartas de final No duelo entre espanhóis, no saibro, Nadal venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3

Naquela que foi a última partida do seu compatriota David Ferrer em uma edição do Torneio de Barcelona, Rafael Nadal garantiu classificação às quartas de final do ATP 500 realizado em quadras de saibro ao vencer o duelo espanhol por 2 sets a 0, com duplo 6/3, nesta quinta-feira (25), após 1h57min de confronto. Atual segundo tenista do ranking mundial, Nadal travo...