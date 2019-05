Esporte Nadal vence alemão com facilidade e passa à terceira rodada em Roland Garros Rival do espanhol, na próxima fase, será o belga David Goffin, atual 29.º do ranking e cabeça de chave número 27, que nesta quarta-feira (29) superou o sérvio Miomir Kecmanovic

Em busca de seu 12.º título em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, o espanhol Rafael Nadal passou com facilidade nesta quarta-feira (29) à terceira rodada da competição realizada em quadras de saibro em Paris. O atual número 2 do mundo não teve trabalho para derrotar o alemão Yannick Maden, 114.º colocado do ranking da ATP, por 3 sets a 0 - com parciais d...